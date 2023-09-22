Двух женщин и ребенка сбила иномарка на тротуаре в Брянске
Две женщины и маленькая девочка попали под машину на тротуаре в Брянске. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Утром в пятницу, 22 сентября в Володарском районе Брянска произошла страшная авария. На перекрестке улиц Пушкина и Никитина 26-летний водитель на Kia, уходя от столкновения с Nissan, выехал на тротуар. Там легковушка сбила трех пешеходов. 57-летняя и 21-летняя женщины, а также трехлетняя девочка с тяжелыми травмами попали в больницу.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Инспекторы отметили, что водитель Kia превысил скорость на 10 км/ч.
Следователи УМВД России по Брянской области возбудили уголовное дело по факту аварии. Сведения о происшествии очевидцев просят сообщить по телефону 8 (4832) 67-03-61.
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