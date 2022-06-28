Интернет-страницы их знакомых взломали.

Двух жителей Брянской области обманули хакеры.

Так, 52-летней жительнице Фокинского района Брянска в соцсетях написала знакомая и попросила одолжить 19 500 рублей. Женщина решила помочь. Она перевела деньги на указанный в сообщении счёт. Позже выяснилось, что аккаунт приятельницы взломали.

А аналогичную ситуацию попал 25-летний житель Дятьковского района. Он «помог» знакомому и перевел 11 400 рублей.

Полиция проводит проверку.