Двух жительниц Рогнединского района обвиняют в поджоге дома

Перед судом предстанут две жительницы Рогнединского района, обвиняемые в поджоге дома. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней и 30-летней жительниц Рогнединского района. По версии следствия, 15 октября 2022 года ранним утром две пьяные женщины зажигалками подожгли пакеты с мусором в жилом доме в посёлке Рогнедино. Произошёл пожар. Огонь полностью уничтожил строение. Его собственникам причинён ущерб на сумму 2,2 млн рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Дубровский районный суд. Женщинам грозит до пяти лет колонии.