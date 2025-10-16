Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона.
«Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Он учреждён Правительством РФ и входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который реализуется по поручению Президента
РФ Владимира Путина», – рассказал губернатор Василий Анохин.
В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра и ведущих деловых объединений страны. Состязание проходило в два этапа – окружной и федеральный. На окружном область заняла третье место в ЦФО, а его победители представили регион на федеральном. Церемония награждения пройдёт 21 октября в Москве.
«Победа в конкурсе – результат нашей командной работы с предпринимателями и региональным Центром поддержки экспорта. Она в очередной раз подтвердила серьёзный экспортный потенциал Смоленской области. Мы осваиваем всё больше рынков сбыта, а наш Центр уже второй год подряд является лучшим среди 82 регионов», – отметил губернатор.
Кстати
Предприятия-победители:
ООО «ЛАЗЕРТАГ» – I место в номинации «Экспортёр года в сфере услуг» (МСП).
АО «Рославльский вагоноремонтный завод» – II место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (Крупный бизнес).
ООО «Точные поставки» – II место в номинации «Трейдер года» (Крупный бизнес).
ООО «Альфа Транс Экспедиция» – III место в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер».
Материалы подготовил Андрей СМИРНОВ
Фото пресс-службы Правительства Смоленской области
15.10.2025 12:25
Эксперты в экспорте
