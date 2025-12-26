Брянская прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере госзакупок на 440 млн рублей

2025, 26 декабря 10:03

Брянская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере государственных закупок на более чем 440 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянская природоохранная прокуратура выявила факт нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в 2024 году между Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Брянска и ООО «Русстрой» был заключен контракт на строительство 2-ой очереди полигона ТКО в посёлке Большое Полино. Спустя время стороны подписали два соглашения об авансировании. Законных оснований для этого не была, а также были нарушены первоначальные условия контракта.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании отдельных пунктов соглашений недействительными. Кроме того, надзорное ведомство потребовало взыскать с подрядчика незаконно полученные авансы, а также проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма превысила 440 млн рублей.

Арбитражный суд Брянской области удовлетворил требования в полном объеме. На счета ответчика наложен арест. Решение не вступило в законную силу.