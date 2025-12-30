Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода

2025, 30 декабря 12:45
Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода
Жителя Карачева ждёт суд за гибель пешехода  в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Карачевский районный суд вынесет приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. В преступлении обвинили 37-летнего жителя города Карачева. 

По версии следствия, днём 21 сентября на автодороге «Карачев-Ружное» фигурант за рулём автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу, а затем сбил пешехода. 49-летний мужчина погиб на месте.

Обвиняемый вину признал. Он пояснил, что не вовремя заметил пешехода.

