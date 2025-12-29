Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор поучаствовал в совещании Минэкономразвития РФ

2025, 29 декабря 12:41
Брянский губернатор поучаствовал в совещании Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

26 декабря Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников провёл совещание.  По видеосвязи в заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

На совещании обсудили реализацию Программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий трёх приграничных областей. О ситуации в регионе доложил Александр Богомаз. 

«40 субъектов предпринимательской деятельности получили субсидии из федерального бюджета на возмещение ущерба от обстрелов — 161,43 млн рублей. По докапитализации нашего государственного фонда микрокредитования нам было предоставлено 200 млн рублей плюс 2 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также бизнес в приграничных районах смогут привлекать заемное финансирование по сниженным ставкам», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

