Брянский губернатор поучаствовал в совещании Минэкономразвития РФ

2025, 29 декабря 12:41

Брянский губернатор поучаствовал в совещании Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

26 декабря Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников провёл совещание. По видеосвязи в заседании принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На совещании обсудили реализацию Программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий трёх приграничных областей. О ситуации в регионе доложил Александр Богомаз.

«40 субъектов предпринимательской деятельности получили субсидии из федерального бюджета на возмещение ущерба от обстрелов — 161,43 млн рублей. По докапитализации нашего государственного фонда микрокредитования нам было предоставлено 200 млн рублей плюс 2 млн рублей из областного бюджета. Пострадавшие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также бизнес в приграничных районах смогут привлекать заемное финансирование по сниженным ставкам», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.