Электроскутер врезался в пешехода на тротуаре в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

28 февраля в Советском районе города Брянска произошла авария. В районе дома № 41 по проспекту Ленина 45-летний житель Унечи за рулём Nissan Terrano при повороте налево врезался в электроскутер. 25-летний брянец проехал на жёлтый сигнал светофора. Электроскутер отбросило на стоящую на тротуаре 31-летнюю женщину.

Пешеход с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и переломом черепа попала в больницу. Водителя электроскутера с ушибами отпустили домой после осмотра медиками и назначения лечения.

Полицейские составили на водителя автомобиля административный материал. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.