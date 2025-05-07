Водитель электровелосипеда с переломом ногу и травмой головы госпитализирован в реанимационное отделение больницы. На автомобилиста инспекторы составили два административных материала.

В Фокинском районе города Брянска 6 мая произошла авария. На улице Тухачевского 35-летний водитель электровелосипеда выехал на перекресток, проигнорировав требования дорожного знака. Двухколёсный транспорт столкнулся с автомобилем KIA RIO. 37-летний водитель ехал прямо на разрешающий сигнал светофора.

Электровелосипед врезался в автомобиль в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Спорт для ветеранов СВО На Смоленщине ведётся важная работа по формированию системы спортивной адаптации участников СВО, получивших травмы в зоне боевых действий. Улучшение условий для физической реабилитации защитников обсудили на очередном заседании Правительства области, которое состоялось на прошлой неделе. Подробнее об этом рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, сегодня почти 120 смолянам – ­ветеранам СВО необходимы регулярные занятия адаптивной физкультурой. «Для них организованы сеансы лечебной гимнастики, специальные

Встретимся в Десногорске В ближайшие четыре года Правительство региона совместно с «Рос-атомом» намерено воплотить в жизнь более 30 проектов по развитию Десногорска. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. «Госкорпорация усилит нашу работу и поможет сделать город смоленских атомщиков ещё более современным, безопасным, комфортным и привлекательным для жизни», – отметил глава региона. Подпись под соглашением, в котором подробно описаны эти планы, поставили губернатор Василий Анохин и генеральный директор

На пятёрку: Как в регионе будут готовить педагогов и воспитателей? В Смоленской области будет ещё больше образовательных кластеров, а значит, ещё больше возможностей для качественной подготовки молодых специалистов. В ближайшее время в регионе будет создан педагогический образовательный кластер. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин, отметив, что Смоленская область победила в конкурсе Минпросвещения России на выделение грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». СПО и работодатели «На

В Смоленск – за патриотизмом По итогам II Всероссийской премии «Туристические города» Смоленск одержал победу в номинации «Город патриотического туризма», а в рамках Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Смоленская область вошла в тройку лидеров в номинации «Регион культурно-познавательного туризма». Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Так что теперь по праву можно сказать, что Смоленск – главный город патриотического туризма

Дружбу скрепили соглашением Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ был торжественно оформлен в Луганске в присутствии сенаторов РФ, депутатов и официальных лиц обеих сторон. На церемонии присутствовали сенаторы РФ Артём Малащенков и Ольга Бас, депутат Смоленского городского Совета Елена Потапенкова, заместители Председателя Народного Совета ЛНР