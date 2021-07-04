Фура влетела в «КамАЗ» под Брянском

У водителя «КамАЗа» сломан позвоночник.

Один человек пострадал в результате ДТП в Выгоничском районе. Авария произошла 3 июля около 16.20 на 35-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия.

По предварительной информации областной ГИБДД, 44-летний водитель Renault Magnum с полуприцепом не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в остановившийся для поворота «КамАЗ» под управлением 47-летнего водителя.

Водителя «КамАЗа» госпитализировали с переломом отростка шейного отдела позвоночника и сотрясением головного мозга.