Глава СК России поручил проверить информацию о нападении собаки на девочку в Брянске

Глава следственного комитета страны поручил проверить информацию о нападении собаки на девочку в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В средствах массовой информации появилась информация о нападении собаки набросилась на малолетнюю девочку в Бярнске. Ребёнок хотел погладить животное. Девочке потребовалась медицинская помощь.

Следственными органами по данному факту проводится проверка. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.