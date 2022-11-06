Главу Лопатенской администрации суд оштрафовал за злоупотребление полномочиями

300 тысяч рублей штрафа заплатит главу Лопатенской сельской администрации за незаконное получение в собственность дома. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями рассмотрел брянский суд. 17 декабря 2015 года глава Лопатенской сельской администрации Клинцовского района по договору социального найма передала дом, находящийся в муниципальной собственности, сыну. А 19 апреля 2016 года администрация по договору передала нанимателю жилплощадь в собственность. Преступление выявили сотрудники прокуратуры.

Суд назначил виновной 300 тысяч рублей штрафа и лишил права занимать государственные должности на год. Приговор не вступил в законную силу.