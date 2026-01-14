Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Гражданку Украины брянский суд оштрафовал за комментарий в мессенджере

2026, 14 января 15:34
Гражданку Украины брянский суд оштрафовал за комментарий в мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. 

Почепский районный суд рассмотрел административное дело по факту публичных действий, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Виновной признали гражданку Украины. Женщина в телеграм-канале «Чат Брянска#1» опубликовала комментарий, направленный на дискредитацию военнослужащих.

Судья оштрафовал виновную на 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

