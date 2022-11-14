Грузовик помял легковушку с молодым водителем в Брянске

Грузовик, двигаясь задним ходом, врезался в «ВАЗ» начинающим автомобилистом в областном центре. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Ново-Советской в областном центре. 44-летний водитель за рулём «ГАЗ 3010GA» задним ходом выезжал со двора на дорогу. Грузовик врезался в «ВАЗ-21099».

19-летний водитель легкового автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

Инспекторы составили на водителя «ВАЗ» протокол за непристегнутый ремень безопасности и выезд на встречную полосу. По факту аварии полицейские проводят проверку.