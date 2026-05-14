2026, 14 мая 15:49

Грузовик столкнулся с иномаркой на трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 14 мая на 133-м км автодороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе.

60-летний мужчина за рулём грузового автомобиля MAN с полуприцепом выехал на встречную полосу. Фура врезалась в Volkswagen.

33-летний водитель иномарки получил травмы. После осмотра медиками мужчину отпустили домой с назначением лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия инспекторы возбудили административное расследование.