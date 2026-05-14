2026, 14 мая 13:40

Жительницу Брянска ждёт суд за попытку подкупить сотрудника полиции. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки. В преступлении обвиняют 47-летнюю жительницу областного центра.

По версии следствия, женщина хотела избежать ответственности за управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Знакомый пообещал оказать ей помощь якобы в передаче взятки должностному лицу ГИБДД. Обвиняемая отдала приятелю 100 тысяч рублей.

В отношении знакомого обвиняемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничество.