Губернатор сообщил об обстреле Займища в Клинцах

Железнодорожники проведут рейды и занятия с учащимися автошкол в Международный день привлечения внимания к переездам Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленской области Московской железной дороги на 35 переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд». В ходе акции специалисты МЖД раздадут памятки участникам движения. Кроме того, во время рейдов будут выявляться нарушители. Железнодорожники также посетят автомобильные предприятия

Около 40 остановочных пунктов в Смоленской области оборудовали новыми погодными модулями к летнему сезону В Смоленской области железнодорожники подготовили объекты пассажирской инфраструктуры на 176 станциях и остановочных пунктах к летнему сезону. Около 40 остановочных пунктов оборудовали новыми погодными модулями для защиты пассажиров от осадков. Внутри погодного модуля размещены скамейки. Светопрозрачные перегородки модуля позволят контролировать прибытие поезда и своевременно пройти на посадку. Кроме того, на платформах установлены новые лавочки и

МСЭ – в привычном формате 1 июля заканчивается временный порядок установления инвалидности. Еще недавно мы сообщали о том, что временный порядок установления (или подтверждения) инвалидности в России в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции был продлен до 1 июля 2022 года включительно. То есть гражданам с инвалидностью, у которых срок очередного освидетельствования выпадает на период с 1 марта до 1

Перевозки контейнеров на МЖД выросли на 10,5% в январе — мае В январе – мае 2022 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 490 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 293,4 тыс. ДФЭ (+15,7%), в импортном –68 тыс. ДФЭ (+5%). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-мае

Инвестиции в село Как в регионе развивают АПК? В разных уголках Смоленщины продолжается реализация инвестиционных проектов, в том числе и в сфере сельского хозяйства. На территории Гагаринского, Глинковского и Вяземского районов размещаются производственные площадки компании «Продинвест» — крупного инвестора, который на протяжении последних лет воплощает на Смоленщине в жизнь проекты, нацеленные на увеличение поголовья КРС и производства молока.