Улица Иванова в Брянске готова на 90%

Улица Ильи Иванова в Брянске готова на 90%. Об этом сообщили в городской администрации.

Круглосуточно в Брянске идёт строительство новой улицы Ильи Иванова. На объекте ежедневно работают 15 единиц грузовой техники и 40 дорожных рабочих.

Подрядчик «Брянскавтодор» уже заасфальтировал среднее разворотное кольцо на пересечении с будущей улицей имени Лысенко. Теперь рабочие убирают строительный мусор на участке от среднего кольца до улицы Степной. После того специалисты будут укладывать верхний слой асфальта.

На разворотном кольце на пересечении улиц Иванова, Степной и Бежицкой ещё предстоит уложить два слоя покрытия. Работы с асфальтом планируют завершить на этой неделе. Из 7000 тонн асфальтобетонной смеси уложено около 5000 тонн. Строительство завершено на 90%.

Работы на улице Иванова ведут в рамках регионального проекта «Жилье».