В Клинцах прогремел взрыв

Местные жители сообщают об отсутствии воды и света.

Утром 14 июня прогремел взрыв в третьем по величине городе Брянской области – Клинцах.

«Сама лично видела вертолет за пару секунд до хлопков, летел очень низко и после хлопков улетел практически над деревьями», «Женщине оторвало ногу. Снаряд попал прямо в дом. Зацепил только ее дом. В остальных просто повылетали окна», – сообщают в соцсетях местные жители.

По их словам, сейчас в городе отсутствует свет и вода, не работают светофоры, перекрыты отдельные участки дорог. На месте работают правоохранители, медики и спасатели. Официальной информации о ЧП пока не поступало.