1-й Городищенский переулок отремонтировали в Брянске

1-й Городищенский переулок капитально отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт переулка 1-й Городищенский. Подрядчик ИП Бряза обновил его на всём протяжении. Более 400 метров дороги покрыли новым асфальтом. Также рабочие построили тротуар и установили фонари со светодиодными светильниками.

Переулок 1-й Городищенский — один из самых сложных объектов этого года. Дорога имеет значительный уклон. Для замедления потоков воды и предотвращения размыва грунта внизу специалисты установили водобойную стенку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».