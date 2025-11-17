Брянский суд аннулировал запись об установлении отцовства иностранцем

Брянский суд аннулировал актовую запись об установлении отцовства иностранцем. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцем. Жительница Дятьково за деньги согласилась внести данные мигранта в свидетельство о рождении дочери. Иностранец не имел намерения содержать ребёнка. Ему лишь требовалось получить гражданство России.

Прокурор обратился в суд с иском о признании установления отцовства недействительным. Высшая инстанция требование удовлетворила. Актовая запись была аннулирована.