Инновации и традиции

Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения.

Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая часть стенда была посвящена смоленскому льну.

Сельская жизнь

Участие в масштабном форуме принял губернатор, который посетил пленарное заседание выставки – в этом году оно было посвящено теме цифровизации как инструменту повышения производительности АПК. С приветственным словом выступил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул важность создания условий для масштабного внедрения научно-­исследовательских разработок. Это новый этап в обеспечении продовольственной безопасности страны и подготовке квалифицированных кадров – этим активно занимаются в Смоленской области.

«По многим показателям мы занимаем ведущие позиции. По итогам 2024 года Смоленская область заняла 1‑е место в России по посевным площадям льна-долгунца и 1‑е место в стране по переработке льна. В ЦФО мы являемся лидерами по производству

плодоовощных консервов, сухого молока и сливок, занимаем 4‑е место по переработке и консервированию рыбы. Также регион является лидером в стране и Европе по кролиководству», – прокомментировал Василий Анохин.

Кроме того, власти активно привлекают специалистов на село. В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» в Смоленске возводят жилой комплекс для профессорско-­преподавательского состава сельскохозяйственной академии. В этом году жильё получат 57 семей.

Перспективные проекты

Также губернатор Василий Анохин в рамках выставке провёл ряд переговоров, в ходе которых были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Так, компания ООО «ССП» планирует увеличить производственные мощности за счёт приобретения нового оборудования и строительства завода по производству безалкогольных функциональных напитков и жидких форм БАДов.

Ещё одна договорённость была достигнута с Научно-­исследовательским институтом детского питания – он окажет содействие в разработке и производстве в регионе смесей, каш, пюре и продуктов для детей.

В Сычёвком округе запланировано строительство зерносушильного комплекса мощностью 8 тысяч тонн (ООО «Сычёвский животновод»), а в Вяземском – намерены создать садовый центр чёрной смородины и заложить промышленные сады вишни (о планах поведала Глава КФХ А. С. Михно).

«Впереди большая работа по реализации достигнутых договорённостей. Совместными усилиями мы сможем добиться значительных успехов в развитии аграрного сектора области», – подчеркнул глава региона.

Материалы подготовил Андрей СМИРНОВ

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области