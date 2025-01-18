Иномарка наехала на лежащего мужчину в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 17 января во дворе дома 16 по улице Софьи Перовской в Брянске 64-летний водитель за рулём автомобиля Kia Sorento наехал на лежащего на проезжей части 34-летнего мужчину. Пешехода с травмами отвезли в больницу.

Водитель трезв. А у пешехода взяли анализы для определения состояния опьянения.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.