Иномарка с пьяным водителем перевернулся на брянской трассе

Два человека пострадали в аварии в Погарском районе.

ДТП произошло на 8 км автодороги «Погар-Долботово-Савостьяны» 44-летний водитель за рулём Ford Focus не справился с управлением. Машины вылетела с дороги и перевернулась.

Водитель получил травму головы и множественные ушибы. Его отвезли в больницу. 41-летнюю пассажирку с травмой грудной клетки и переломом ребра отпустили с назначением лечения.

Водитель иномарки оказался пьян. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.