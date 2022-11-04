Иномарка сбила двух детей на переходе в Брянске

60-летний водитель на Hyundai сбил двух девочек на пешеходном переходе в областном центре. Об этом рассказали в региональном ГИБДД,

Авария произошла на улице Белорусской. 60-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил двух 12-летних девочек. Дети пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Один ребёнок получил перелом обеих костей правой голени. Её госпитализировали. Вторая девочка также попала в больницу с переломом костей таза, правого бедра и предплечья.

Инспекторам водитель иномарки рассказал, что он отвлекся от управления машиной и поздно заметил детей на дороге. Полицейские проводят проверку по факту аварии.