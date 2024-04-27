Иномарка сбила двух женщин в Новозыбкове

Иномарка сбила двух женщин, переходивших дорогу в неположенном месте в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Площадь Советская в Новозыбкове. 36-летняя женщина-водитель за рулём Kia Soul при повороте налево сбила двух пешеходов. Женщины 53-х и 64-х лет переходили проезжую часть в неположенном месте.после осмотра медиками пострадавших отпустили домой с назначением лечения.

Полиция проводит проверку по факту аварии.