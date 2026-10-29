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ЖКХ

Рабочие построили скважину и отремонтировали водовод в Брянске

2026, 29 октября 13:25
Рабочие построили скважину и отремонтировали водовод в Брянске
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Рабочие построили скважину и отремонтировали водовод в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В городе Брянске завершился этап реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Специалисты построили скважину, глубиной 160 метров, для забора артезианской воды на территории технологического комплекса «Деповский». Новая насосная станция даст жителям Володарского района около 55 кубических метров воды в час.

Кроме того, подрядчик капитально отремонтировал 1,6 километров трубы диаметром 700 мм технологического комплекса Бордовичских водопроводных очистных сооружений. Строителям пришлось заново прокладывать водовод, по которому вода из Бежицкого района поступает в дома жителей Советского района.

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