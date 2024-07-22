Иномарка сбила мужчину на переходе в Брянске

72-летний водитель на иномарке сбил мужчину на пешеходном переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Орловской в городе Брянске произошла авария. 72-летний водитель на Renault Sandero сбил 52-летнего пешехода. Тот шёл через дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход попал в больницу с сотрясением головного мозга.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.