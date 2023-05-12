Иномарка сбила мужчину на переходе в Клинцах
72-летний водитель на Kia сбил пешехода на переходе в Клинцах. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на проспекте Ленина в городе Клинцы. 72-летний водитель на Kia Ceed сбил 44-летнего пешехода. Мужчина шёл через дорогу по нерегулируемому переходу.
Пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки попал в больницу. Полиция проводит проверку.
Читайте также
Новости регионов
Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта
В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.
Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти»
Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки
Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД
В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого