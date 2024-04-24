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Иномарка сбила юного велосипедиста в Брянске

2024, 24 апреля 11:24 Происшествия
Иномарка сбила юного велосипедиста в Брянске
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Иномарка сбила подростка на велосипедисте на пешеходном переходе в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД. 

В районе дома 2 по улице Абашева в Брянске произошла авария.  30-летняя женщина за рулём КИА GE, двигалась при маневре поворота налево сбила 14-летнего велосипедиста. Мальчик ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток сломал ногу. Госпитализация ему не потребовалась. 

Инспекторы составили на автомобилистку два протокола. По факту аварии полиция проводит проверку. 

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