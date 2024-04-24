Иномарка сбила юного велосипедиста в Брянске

Иномарка сбила подростка на велосипедисте на пешеходном переходе в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

В районе дома 2 по улице Абашева в Брянске произошла авария. 30-летняя женщина за рулём КИА GE, двигалась при маневре поворота налево сбила 14-летнего велосипедиста. Мальчик ехал по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток сломал ногу. Госпитализация ему не потребовалась.

Инспекторы составили на автомобилистку два протокола. По факту аварии полиция проводит проверку.