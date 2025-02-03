Иномарка сбила женщину на тротуаре в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Советском районе Брянска произошла авария. В районе дома № 80 по проспекту Станке Димитрова 42-летний водитель за рулём Geely Atlas Pro выехал на тротуар и сбил 68-летнюю женщину. Затем машины врезалась в забор.

Пешеход с переломами попала в больницу. На водителя инспектора составили административный материал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.