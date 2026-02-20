Губернатор Александр Богомаз встретился с участниками программы «Брянские герои». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с участниками региональной программы «Брянские герои». Они обсудили процесс обучения.
В первом модуле программа включает теорию, практику и командообразование. Её цель – подготовить компетентных и грамотных руководителей для органов государственной власти и управления предприятиями.
«И здесь, конечно, важны лидерские качества, умение принимать быстрые и нестандартные решения, руководить командой. Именно этому посвящены практические занятия в модуле «Государственная политика». Впереди обучение по модулям, касающимся экономики и финансов, регионального и муниципального управления, технологий управления», –подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона также поздравил героев с наступающим праздником.