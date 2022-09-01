Иностранца за торговлю поддельными сигаретами и взятку ждёт суд в Клинцах

52-летнего иностранца обвиняют в продаже немаркированных табачных изделий и взятке брянскому полицейскому.

Прокурор города Клинцы направил в суд уголовное дело о продаже контрафактных сигарет и даче взятке должностному лицу. В преступлениях обвиняют 52-летнего иностранного гражданина.

По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2022 года мужчина продавал в Клинцах табачную продукцию без акцизных марок. Он реализовал не менее 4,8 тысяч пачек на общую сумму свыше 140 тысяч рублей.

Полицейские прикрыли нелегальный бизнес. Тогда обвиняемый предложил начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 105 тысяч рублей взятки. За это он просил вернуть девять коробок с сигаретами и не привлекать его к уголовной ответственности. Но полицейский от денег отказался.

Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд.