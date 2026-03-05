Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Погоня со стрельбой произошла в Клинцовском районе 1 марта

2026, 05 марта 10:03
Погоня со стрельбой произошла в Клинцовском районе 1 марта
Погоня со стрельбой произошла в Клинцовском районе 1 марта. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

1 марта в Клинцовском районе сотрудники дорожно-патрульной службы заметили  автомобиль «ВАЗ-2108» без государственных регистрационных знаков. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал. Увеличив скорость, он попытался скрыться. Во время погони легковушка несколько раз выехала на встречную полосу и проехала перекрёсток на красный сигнал светофора.

Лихач создавал реальную угрозу для жизни людей. Инспекторы приняли решение о применении табельного оружия для принудительной остановки машины. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колёсам автомобиля. Машину правоохранители остановили в городе Клинцы.

За рулём «восьмёрки» был 20-летний парень. Он был нетрезв. Молодой человек получил ранение ноги – одна из пуль отрекошетила. Сотрудники полиции наложили юноше тугую повязку и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Водительского удостоверения у лихача не было. Он пояснил, что недавно купил себе машину и, выпив, решил прокатиться на ней. Автоинспекторы составили на водителя 10 административных материалов. Транспортное средство отправили на специализированную стоянку.

