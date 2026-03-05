Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске

2026, 05 марта 11:35
Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске
Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 36-летний житель Бежицкого района Брянска.  Пока мужчина занимался разгрузкой товара, из салона машины пропали его мобильный телефон и портмоне. Злоумышленник проник через незапертую дверь. Кроме того, с банковских карт потерпевшего были списаны почти 9000 рублей на оплату покупок в магазинах. 

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже на следующий день. Мужчина без определённого места жительства не раз уже был судим. Подозреваемый признался, что похищенными картами он оплачивал покупку алкоголя и сигарет, а чужой гаджет потерял.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант заключён под стражу.

