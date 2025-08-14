Интернет-мошенника из Москвы задержали брянские стражи порядка

Интернет-мошенника из Москвы, обманувшего жительницу Брянска, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. На сайте в интернете она нашла объявление о продаже дорогостоящего мобильного телефона по выгодной цене с доставкой из Москвы. Женщина на протяжении двух недель общалась с продавцом. Несколькими платежами женщина оплатила товар. Но посылки с телефоном она так и не дождалась.

Брянские полицейские установили личность дистанционного афериста. 21-летнего жителя Москвы задержали. Он признался, что отправлять телефон даже не планировал. Получив от женщины 70 500 рублей, он просто прекратил с ней переписку.

Фигуранту предъявлено обвинение в мошенничестве.