Житель Новозыбковского района отправился в колонию за попытку откупиться от полицейских

2025, 10 декабря 14:33

Житель Новозыбковского района отправился в колонию за попытку откупиться от полицейских. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказался житель Новозыбкова.

Ночью 19 сентября 2025 года фигурант за рулём автомобиля остановили сотрудники полиции. Водительского удостоверения у мужчине не было. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности он предложил сотруднику полиции в качестве взятки свой мобильный телефон. Инспекторы сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Суда приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима.