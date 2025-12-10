Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Житель Новозыбковского района отправился в колонию за попытку откупиться от полицейских

2025, 10 декабря 14:33
Житель Новозыбковского района отправился в колонию за попытку откупиться от полицейских. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказался житель Новозыбкова.

Ночью 19 сентября 2025 года фигурант за рулём автомобиля остановили сотрудники полиции. Водительского удостоверения у мужчине не было. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности он предложил сотруднику полиции в качестве взятки свой мобильный телефон. Инспекторы сообщил о произошедшем в дежурную часть. 

Суда приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима.

