События

Парки Брянска украшают к Новому году

2025, 05 декабря 16:30
Парки Брянска украшают к Новому году
Источник фото

Парки Брянска украшают к Новому году снеговиками и гирляндами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

До Нового года осталось 27 дней. К приближающимся праздникам начали украшать общественные территории в Брянске. 

В парке имени Алексея Толстого баннер и электрические гирлянды появились над главный вход. Праздничная фотозона расположена в новом культурно-досугового центра. Фонари центральной аллеи украшены подвесами, изготовленными мастерами творческого объединения «Палитра рукоделия». 

В Центральном парке на Кургане Бессмертия стоит большая ёлка, праздничные арки с еловыми ветками и гирляндами, светящиеся фигуры снеговика и оленей.

Майский парк украшен светодиодными гирляндами. На главной аллее новогоднюю установлены праздничные стенды. 

В парке железнодорожников центральная аллея также украшена гирляндами и праздничными новогодними баннерами. А в  парке «Юность»появится световой фонтан.

