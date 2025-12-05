Парки Брянска украшают к Новому году

2025, 05 декабря 16:30

Парки Брянска украшают к Новому году снеговиками и гирляндами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До Нового года осталось 27 дней. К приближающимся праздникам начали украшать общественные территории в Брянске.

В парке имени Алексея Толстого баннер и электрические гирлянды появились над главный вход. Праздничная фотозона расположена в новом культурно-досугового центра. Фонари центральной аллеи украшены подвесами, изготовленными мастерами творческого объединения «Палитра рукоделия».

В Центральном парке на Кургане Бессмертия стоит большая ёлка, праздничные арки с еловыми ветками и гирляндами, светящиеся фигуры снеговика и оленей.

Майский парк украшен светодиодными гирляндами. На главной аллее новогоднюю установлены праздничные стенды.

В парке железнодорожников центральная аллея также украшена гирляндами и праздничными новогодними баннерами. А в парке «Юность»появится световой фонтан.