ЖКХ

Выравнивающий слой асфальта уложил подрядчик на улице Куйбышева в Брянске

2025, 08 декабря 14:21
Выравнивающий слой асфальта уложил подрядчик на улице Куйбышева в Брянске
Выравнивающий слой асфальта уложил подрядчик на улице Куйбышева в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Куйбышева. Подрядчик приводит в порядок участок дороги от улицы III Интернационала до Литейной. 

Пользуясь сухой погодой рабочие уложили выравнивающий слой асфальта от школы №39 до улицы Литейной. На участке от Калужской до улицы Молодой Гвардии готова новая ливневая канализация. 

В ближайшее время работы приостановят. Второй этап ремонта на улице Куйбышева проведут в будущем году. Весной строители уложат верхний слой асфальта, доделают тротуары, установят знаки и нанесут разметку термопластиком и краски со светоотражающими элементами.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

