Премьерные показы фильма брянского режиссера прошли в Москве

2025, 05 декабря 10:30
Премьерные показы фильма брянского режиссера прошли в Москве
Премьерные показы фильма брянского режиссера с успехом прошли в Москве. Об этом рассказали в издании  «Брянск Today».

В кинотеатрах Москвы проходят премьерные показы фильм «Город птиц» брянского режиссера Алексея Жучкова. Зрителей картина не оставляет равнодушными.

Сеансы состоялись и в реабилитационных центрах для военнослужащих в Подольске и Солнцево. В них приняли участие председатель Союза Афганистана и специальных военных организаций Брянской области Петр Тарико, руководители центров Михаил Яшин и Алексей Гамаев, военнослужащие и их семьи. После просмотра режиссёр Алексей Жучков исполнил под гитару свои авторские песни.

