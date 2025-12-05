Премьерные показы фильма брянского режиссера прошли в Москве

2025, 05 декабря 10:30

Премьерные показы фильма брянского режиссера с успехом прошли в Москве. Об этом рассказали в издании «Брянск Today».

В кинотеатрах Москвы проходят премьерные показы фильм «Город птиц» брянского режиссера Алексея Жучкова. Зрителей картина не оставляет равнодушными.

Сеансы состоялись и в реабилитационных центрах для военнослужащих в Подольске и Солнцево. В них приняли участие председатель Союза Афганистана и специальных военных организаций Брянской области Петр Тарико, руководители центров Михаил Яшин и Алексей Гамаев, военнослужащие и их семьи. После просмотра режиссёр Алексей Жучков исполнил под гитару свои авторские песни.