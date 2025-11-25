Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суды

Молодую жительницу Выгоничского района суд оштрафовал за ложный донос об изнасиловании

2025, 25 ноября 10:38
Молодую жительницу Выгоничского района суд оштрафовал за ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Выгоничский районный суд рассмотрел уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении особо тяжкого преступления. Приговор выслушала 18-летняя жительница района. 

19 августа 2025 года на тот момент несовершеннолетняя фигурантка обратилась в полицию с заявлением о попытке изнасилования водителем большегрузного автомобиля. Инцидент якобы произошёл на остановке общественного транспорта на автодороге в селе Палужье. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования правоохранители выяснили, что девушка выдумала преступление, чтобы отомстить мужчине из-за конфликта. 

Суд оштрафовал виновную на 20 тысяч рублей, а также обязал выплатить 100 тысяч рублей потерпевшему в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

