Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством

2026, 07 января 18:04
Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством
Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с Рождеством Христовым. Глава региона подчеркнул, что один из главных христианских праздников наполнен теплом и особым нравственным смыслом.

«В рождественские дни нас объединяют многовековые традиции и ценности, которые передаются из поколения в поколение в каждой семье. Рождество — это время для милосердия, помощи ближнему, тем, кто особенно нуждается в нашей заботе и внимании. Этот праздник несет в себе радость и надежду на лучшее, веру в то, что все обязательно будет хорошо», — подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что православная вера поддерживала жителей в самые трудные для страны годы.

«И мы через все испытания, потому что сплотились и верили в торжество добра и справедливости. Так происходит и сегодня, когда наши герои встали плечом к плечу на защиту Родины, нашей великой страны. И мы обязательно победим», — отметил глава региона..

Александр Богомаз пожелал жителям мира, добра и благополучия.

