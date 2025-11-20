Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково

Суд оштрафовал подрядчика на 200 тысяч рублей за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 48-летний руководитель коммерческой организации города Дятьково.

В марте 2023 года администрация Дятьковского района заключила с организацией муниципальный контракт на капитальный ремонт улицы Садовая в Дятьково. За работы фирма получила свыше семи миллионов рублей.

Но проверяющие выяснили, что подрядчик не уложил слой щебня, предусмотренный проектом. При этом он внёс данные о якобы выполненной работе в акты и предоставил заказчику. Стоимость он завысил на более чем 800 тысяч рублей.

Фигурант полностью возместил ущерб. Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.