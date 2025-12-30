Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Общество

Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни

2025, 30 декабря 17:43
Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни
Более двухсот спортивных мероприятий пройдут в Брянской области в праздничные дни. Об этом сообщили в региональном правительстве.  

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл оперативное совещание с заместителями. Речь шла об организации спортивных мероприятий в период праздников.

Со 2 по 11 января во всех районах региона пройдёт более 200 физкультурных мероприятий: спартакиады, фестивали, семейные старты и эстафеты, рождественские турниры, соревнования по различным видам спорта. В каникулы в Брянской области будут работать 68 хоккейных кортов, 54 катка и 274 лыжных трасс. Также в праздничные дни для посетителей открыты 15 ледовых дворцов, спортивные залы и бассейны. А Центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будут  принимать нормативы.

Все мероприятия пройдёт с учётом требований безопасности в условиях режима КТО.

