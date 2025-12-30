Два с половиной миллиона рублей отдала лжеэкспертам жительница Брянска

2025, 30 декабря 16:46

Два с половиной миллиона рублей отдала лжеэкспертам по инвестициям жительница Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Брянска. С женщиной связался якобы эксперт по быстрому заработку. В течение двух месяцев она переводила деньги на указанные незнакомцем счета. Когда пришёл срок получения пассивного дохода, «бизнес-партнер« просто перестал выходить на связь. Пострадавшая лишилась 2 500 000 рублей.

В аналогичную ситуацию на минувшей неделе попали ещё трое жителей региона. Они лишились 284 тысячи рублей.