Суды

Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны

2025, 08 декабря 12:37
Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны
Условный срок за угон автомобиля получили три несовершеннолетние жительницы Любохны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об угоне. На скамье подсудимых оказались три жительницы Дятьковского района 15 и 17 лет. 

В ночь с 11 на 12 мая в посёлке Любохна сообщницы открыли дверь автомобиля «ВАЗ-2104». В бардачке оказался ключ зажигания. Толкая автомобиль, подростки спустили его на проезжую часть, завели и катались по дороге Брянск-Дятьково. На 15 км трассы машину, двигавшуюся по встречной полосе, остановили сотрудники ДПС . Правоохранители задержали юных нарушительниц.

Подсудимые пояснили, что хотели покататься. Суд приговорил подростков к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

