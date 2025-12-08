Условный срок за угон автомобиля получили три подростка из Любохны

2025, 08 декабря 12:37

Условный срок за угон автомобиля получили три несовершеннолетние жительницы Любохны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об угоне. На скамье подсудимых оказались три жительницы Дятьковского района 15 и 17 лет.

В ночь с 11 на 12 мая в посёлке Любохна сообщницы открыли дверь автомобиля «ВАЗ-2104». В бардачке оказался ключ зажигания. Толкая автомобиль, подростки спустили его на проезжую часть, завели и катались по дороге Брянск-Дятьково. На 15 км трассы машину, двигавшуюся по встречной полосе, остановили сотрудники ДПС . Правоохранители задержали юных нарушительниц.

Подсудимые пояснили, что хотели покататься. Суд приговорил подростков к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.