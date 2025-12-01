Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у брянцев за неделю

2025, 01 декабря 14:37
Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у брянцев за неделю
Источник фото

Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

На прошлой неделе в полицию обратились 26 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 17 884 000 рублей. 

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали своих жертв о якобы подозрительных действия со счетами и картами. Незнакомцам брянцы называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Некоторые потерпевшие сами переводили деньги на якобы безопасные банковские счета. Всего лжебанкиры похитили у 12 жителей региона 15 028 000 рублей.

Метки: ,

Читайте также

По национальному проекту в Клинцовском районе обновили трассу
01 декабря 17:36
По национальному проекту в Клинцовском районе обновили трассу
Дело о покушении на убийство 27-летней давности рассмотрел брянский суд
01 декабря 16:31
Дело о покушении на убийство 27-летней давности рассмотрел брянский суд
Подросток пострадал при столкновении машины с питбайком на брянской трассе
01 декабря 13:34
Подросток пострадал при столкновении машины с питбайком на брянской трассе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13465) брянск (6664) ДТП (2616) ГИБДД (2138) прокуратура (1971) уголовное дело (1918) суд (1771) Александр Богомаз (1707) авария (1607) мчс (1421) коронавирус (1272) умвд (980)