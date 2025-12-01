Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у брянцев за неделю

2025, 01 декабря 14:37

Лжебанкиры похитили свыше 15 миллионов рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратились 26 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 17 884 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали своих жертв о якобы подозрительных действия со счетами и картами. Незнакомцам брянцы называли конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операций. Некоторые потерпевшие сами переводили деньги на якобы безопасные банковские счета. Всего лжебанкиры похитили у 12 жителей региона 15 028 000 рублей.