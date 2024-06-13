«КАМАЗ» и три легковушки столкнулись в Брянске

Двое мужчин пострадали при столкновении «КАМАЗа» и трёх иномарок в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Речной в Брянске произошла серьёзная авария. 58-летний водитель на «КАМАЗе» с полуприцепом цистерной врезался в Renault Sумвоl. 49-летний водитель легковушки остановился перед перекрестком с круговым движением. Затем автоцистерна задела Volkswagen Passat и Nissan Almera. После этого грузовик снёс ограждение, съехал в кювет и перевернулся.

Водитель«КАМАЗа» с ссадиной височной области и инсультом попал в больницу. Также с перелом четырёх ребёр госпитализировали 48-летнего автомобилиста из Nissan.

По факту аварии полиция проводит проверку.