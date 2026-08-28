Кражу 15 тысяч рублей из дома раскрыли полицейские в Унече. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась 37-летняя жительница Унечи. Из её дома пропали 15 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастна 51-летняя знакомая заявительницы. Ранее она уже была судима.
Женщины распивали спиртное. Нетрезвая подозреваемая случайно наткнулась на сбережения хозяйки и забрала их себе.
Часть денег правонарушительница успела потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».