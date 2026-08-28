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Промышленность

Сергей Горелов: наши специалисты ремонтируют самое современное оборудование

2026, 28 августа 11:27
Сергей Горелов: наши специалисты ремонтируют самое современное оборудование
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Участок штамповки завода «Локомотив-Дизель-Сервис» — это один из ключевых сегментов производства. Редко какое задание, выполняемое заводом, обходится без участия специалистов этого участка.

— Оборудование, которое установлено на этой линии – самое современное, — говорит директор завода «ЛДС» Сергей Горелов, — одним из них является листогибочный пресс с числовым программным управлением. К сожалению, и у самого нового оборудования могут случаться поломки – техника есть техника. Так, этот пресс на прошлой неделе вышел из строя.

Наши сотрудники связались с сервисным центром, но, оказалось, что ждать специалиста пришлось бы две недели. Вместе с тем, производитель гарантировал длительный срок эксплуатации данного оборудования, что очень важно для нашего производства, — отметил Сергей Горелов, — но если бы ждали две недели, то поставили под угрозу выполнение важного задания.

На заводе прошло совещание, на котором приняли решение произвести ремонт своими силами. Всё получилось. Поломка была ликвидирована и пресс снова заработал. Этот пример наглядно показал, что наши сотрудники высококвалифицированные и могут не только работать на современном оборудовании, но и при необходимости выполнять ремонтные работы.

Фото: пресс-служба завода ЛДС

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